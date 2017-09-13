В России детское ожирение может выйти на уровень настоящей эпидемии

Об этом говорят российские медики из Эндокринологического научного центра Минздрава. Пока же этим недугом страдают 5-8% школьников. Но тенденция пугает. Для сравнения: в 90-е годы этот показатель равнялся 2-3%. Текущий рост числе детей с ожирением, по мнению Минздрава, можно отчасти объяснить неэффективностью применяемых мер.Сотрудники ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава собираются проследить за состоянием детей, начиная с первого класса. Это позволит изучить проблему в динамике. Комментирует эндокринолог-репродуктолог Павел Окороков: "Ситуация приобретает масштаб эпидемии. По детям это большая цифра. Но у взрослого населения все гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян".Сейчас избыточная масса тела фиксируется у детей до 7 лет в 10-15% случаев, а у подростков - в 16-26%. Эндокринолог-онколог ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Игорь Чугунов убежден, что по показателям детского ожирения Россия скоро догонит США. Причины - изменение образа жизни, снижение уровня физической активности, доступность легкоусвояемых углеводов и жиров, которых не было 50-70 лет назад в таком количестве. Также он делает ставку на нарушение режима дня (особенно актуально для детей, учащихся во вторую смену).Между тем, доля абсолютно здоровых детей в России составляет не более 12%, а примерно у 50% школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников есть хронические заболевания, выяснил Роспотребнадзор. За последние десять лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в полтора раза, а хронических болезней - в два раза.