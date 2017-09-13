Москва готовится к эпидемии гриппа, прививая горожан прямо в городе

Комментирует руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун: "В этом году мы планируем повторить успешный опыт прошлого года - это размещение мобильных бригад по вакцинации не только у метро, но и в районе МЦК. Помимо 24 станций метрополитена прививку от гриппа можно будет сделать на платформах "Площадь Гагарина" и "Владыкино" Московского центрального кольца, а также на железнодорожной станции Крюково в Зеленограде".И ещё в 73 центрах госуслуг "Мои документы". Как отмечает "Аргументы и Факты", вплоть до 29 октября любой гражданин РФ, достигший 18 лет, может бесплатно привиться в мобильных пунктах вакцинации. Чтобы получить вакцину, требуется только паспорт.Перед непосредственным введением вакцины врачи-терапевты или инфекционисты определят, есть ли у человека противопоказания к вакцинации, измерят температуру или давление. Если противопоказаний нет, прививка будет сделана, а человек получит на руки сертификат о проведении вакцинации.Известно, что в прошлом году в мобильных пунктах привили более 117000 человек. Всего же московские медицинские организации привили 4,3 миллиона человек. Для защиты населения требуется привить 40% всех людей, и медики справились с этой задачей. Как и в прошлом году, в этом будут прививать вакциной "Гриппол-плюс". Она содержит только антигены, формирующие иммунитет. Заразиться гриппом от вакцины нельзя. В прошлом году вакцина хорошо себя зарекомендовала (отсутствие осложнений и высокий уровень эффективности). Бесплатные прививки также доступны в столичных поликлиниках, включая детские.