Полезный фастфуд: 5 перекусов без вреда для фигуры

Правильное питание — это не только завтрак, обед и ужин из натуральных, здоровых продуктов: перекусы также имеют значение, прямо влияя на нашу работоспособность на протяжении всего дня.Если в перерывах между основными приемами пищи вы успеваете основательно проголодаться, а времени хватает только на то, чтобы съесть булочку, шоколадный батончик или пару конфет, ищите альтернативные варианты перекуса. Они насытят вас так же, как самый калорийный фастфуд, но при этом будут совершенно безопасны для фигуры.ОрехиСложно найти человека, который не любил бы орехи. Чаще всего мы не воспринимаем этот полезнейший продукт, как самостоятельное блюдо: мы добавляем орехи в йогурты, салаты и десерты, чтобы увеличить калорийность приемов пищи или просто разнообразить ее вкус и аромат.Орехи — богатый источник витамина Е, необходимых микроэлементов и полезных для организма жиров. Все они благоприятно влияют на нашу сердечнососудистую систему, мозговую деятельность и метаболизм.В общем-то, это универсальный перекус, который удобно брать с собой, ведь даже небольшие порции орехов надолго насыщают нас и снимают чувство усталости. Кстати, если вы хотите раз и навсегда исключить из рациона вредные батончики типа "Сникерса", приготовьте дома протеиновый батончик с орехами и возьмите его с собой на работу.ЧипсыДаже чипсы могут стать полезным перекусом, если приготовить их самостоятельно их натуральных ингредиентов. Любите похрустеть этим популярным фастфудом, чтобы как следует подкрепиться в перерыве? Тогда обратите внимание на наши полезные рецепты овощных и фруктовых чипсов.Сладкоежкам наверняка понравится брать с собой банановые чипсы, любителям овощей — морковные или оригинальные свекольные.Кстати, не можем не упомянуть о чипсах из главного сезонного продукта — дыни. Этот сушеный снек прекрасно заменит вредные магазинные чипсы на работе и дома.Легкие бутербродыСэндвичи могут стать прекрасным диетическим перекусом, если подобрать правильную начинку и соус. Выбирайте для своих бутербродов полезный цельнозерновой или бездрожжевой хлеб, несоленые зерновые хлебцы, легкие овощи, нежирные соусы и не забывайте о сытной белковой составляющей.Возьмите с собой на работу тост с авокадо и огурцом, сэндвич с рикоттой и шпинатом или изысканный сэндвич с моцареллой, томатами и базиликом. Все они очень полезны, просто и быстро готовятся и надолго избавляют от чувства голода.ОвощиНаш любимый перекус — богатые витаминами и клетчаткой овощи: трудно представить себе что-то полезнее, чем приготовленный дома овощной салат из любимых продуктов.Рекомендуем брать с собой по-настоящему оригинальные салаты, поднимающие настроение и отвлекающие от рабочей рутины.Зеленые овощи в сочетании с сезонными фруктами — идеальные ингредиенты для быстрого салата.СмузиКружка-непроливайка, 15 минут свободного времени, несколько фруктов и капелька фантазии — все, что потребуется для приготовления великолепного смузи-перекуса.Сытность и польза смузи меняется в зависимости от того, что вы положите в блендер. Так, например, если вы следите за фигурой и считаете калории, вы можете приготовить вкуснейший диетический коктейль, в котором будет менее 200 калорий.