Ученые назвали самый простой способ похудения

Стало известно, как можно похудеть во время сна.Ученые нашли еще один способ, который поможет людям сбросить лишний вес и потом держать себя в форме.Исследователи рассказали о влиянии температурной акклиматизации на энергетический баланс и метаболизм субстратов в проспективном кросоверном исследовании, которое длилось 4 месяца и состояло из четырех последовательных блоков с 1-месячной акклиматизацией в течение ночи.Они обнаружили, что люди, которые спали в комнатах с температурой 18,8 градусов, сжигали на 7% больше калорий, чем те, кто спал в комнатах с более высокой температурой. Кроме того, прохладная температура может защитить от метаболических заболеваний, таких как диабет.Авторы исследования убеждены, что в более холодной комнате телу человека приходится работать более интенсивно, чтобы поднять температуру до нормальных 36,6 градусов. Эта дополнительная работа означает, что человек сжигает больше калорий, даже когда спит.Потеря веса - не единственное преимущество сна в прохладном помещении. Согласно исследованиям, когда человек спит при более низких температурах, ее организм выделяет больше мелатонина - гормона, что препятствует старению.