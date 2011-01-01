Лекарства от ВИЧ подешевели

Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ, которую проводят Минздрав и РЖД, добралась до Москвы. С понедельника специальный вагон, где можно сдать анализы и получить консультацию, ожидает москвичей и гостей столицы на вокзале. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала журналистам, как проходит акция.По словам главы Минздрава, всего с начала акции тестирование в спецвагоне прошло почти 15 тысяч человек. Сколько было выявлено носителей вируса – не сообщается. Акция продолжается до 20 октября, ее закрытие пройдет в Санкт-Петербурге. Поезд уже прошел по тем регионам России, где заболеваемость ВИЧ была признана наиболее высокой: Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской области, Ханты-Мансийскому автономному округу и другим.Кроме всего прочего, министр отметила, что стоимость препаратов для антиретровирусной терапии за последние полтора года значительно уменьшилась – в два раза. Благодаря этому больше больных получили возможность лечиться этими препаратами, и сейчас терапию получают более 44% пациентов. Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу приносит свои плоды – по словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, рост числа больных в 2017 году замедлился.Если с 2011 по 2015 год количество носителей ВИЧ ежегодно увеличивалось на 10%, то в 2016 году их стало больше на 5,3%, а за шесть месяцев 2017 года – на 3,3%. Каждый второй из заболевших в текущем году не моложе 30 лет и не старше 40.