7 признаков депрессии у подростка

Подросткам часто свойственно деструктивное поведение, направленное на саморазрушение: не случайно примерно 26% самоубийц – именно подростки. Депрессия в подростковом возрасте очень опасна именно по этой причине – она может подтолкнуть подростка на самоповреждения и даже суицид. Поэтому очень важно своевременно распознавать депрессию у подростка и обращаться за помощью.Потеря интереса к любимым занятиямЕсли раньше подросток с интересом читал книги, играл в компьютерные игры, смотрел фильмы или мультфильмы – и вдруг потерял интерес ко всему этому, не оставляйте его без внимания: попробуйте разобраться, что с ним происходит и что его беспокоит. Не исключено, что у него депрессия.Нарушения снаЛюбые нарушения сна (недосып или слишком продолжительный сон) у подростков тоже могут быть симптомами депрессии. Даже если у нарушений сна есть другая причина, их все равно нельзя оставлять без внимания.Отсутствие желания общатьсяЕсли подросток – интроверт по натуре, который и раньше не был особо общительным, его нежелание общаться с людьми вполне понятно. Но если в прошлом он был душой компании, но вдруг потерял интерес к общению и замкнулся в себе, это верный признак депрессии.Изменение пищевого поведенияТо, как подросток ест, может многое рассказать о его психологическом состоянии. Если подросток вдруг начал есть больше, чем обычно, заедать стресс, либо вообще отказывается от еды без объективных причин, у него, возможно, проблемы, требующие Вашего внимания.Повышенный интерес к суицидуМногие подростки хотя бы раз думали о самоубийстве, но дальше отдаленных фантазий о "раскаявшихся" и рыдающих над могилой родителях и одноклассниках у большинства дело не доходило. Однако если подросток постоянно думает и говорит о суициде, если он просматривает фильмы, посвященные этому, слушает депрессивную музыку и посещает сайты, посвященные суициду, время бить тревогу.Успеваемость в школеЕсли подросток, который раньше хорошо учился, начал вдруг получать двойки и тройки, либо он влюбился, либо у него начинается депрессия.Перепады настроенияСтрадающие депрессией подростки отличаются избыточной чувствительностью, у них очень часто случаются перепады настроения. Если такие перепады случались у подростка всегда, это вряд ли повод для беспокойства, но если в прошлом он был спокойным и уравновешенным, а сейчас начал вести себя иначе, возможно, стоит проконсультироваться с психологом.