5 интересных фактов о рыбьем жире

Многие хорошо помнят, как в детстве родители пытались заставить их пить рыбий жир – и как им это не нравилось. Сегодня принимать его намного легче, чем в прошлом, ведь в аптеках уже продают капсулы вместо жидкости с противным вкусом.Представляем Вашему вниманию несколько интересных фактов о рыбьем жире.Рыбий жир – источник витамина DБольшая часть витамина D вырабатывается в нашем организме под воздействием солнца, но небольшую его часть мы все же получаем с питанием. Люди, проживающие в странах, где бывает мало солнечных дней, часто сталкиваются с дефицитом этого важнейшего витамина. Капсулы с рыбьим жиром позволяют этот дефицит восполнить. Считается, что благодаря содержанию этого витамина и целого ряда других полезных веществ рыбий жир обеспечивает профилактику раковых заболеваний.Рыбий жир полезен для психикиИсследование, опубликованное в журнале Archives of General Psychiatry, показало, что жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в рыбьем жире, полезны для психики и снижают риск развития шизофрении, психозов и других расстройств.Рыбий жир полезен для глазРыбий жир, в котором содержатся витамин А и жирные кислоты Омега-3, предотвращает развитие глаукомы – опасного заболевания глаз, которое на сегодняпний день является второй по степени распространенности причиной слепоты в мире.Рыбий жир укрепляет костиВитамин D, содержащийся в рыбьем жире, очень полезен и для здоровья костей, поскольку он необходим для усвоения кальция. Такие заболевания, как рахит, развиваются в результате дефицита этого витамина.Рыбий жир укрепляет сердечно-сосудистую системуМногие исследования показали, что рыбий жир очень полезен для сердца и обеспечивает защиту от инфарктов и инсультов, даже у диабетиков.