Ученые приравняли зелёный чай к лекарствам от рака

Ученые утверждают, что вещество, выделенное из зеленого чая, поможет в лечении опухолевых заболеваний мочевого пузыря.

Новое исследование, возглавляемое доктором Карлом Кемберлином из Медицинского Института Толедо, поставило перед собой задачу исследовать вещество EGCG, выделенное из листьев зеленого чая. Исследование проводилось на крысах, в которые имплантировались опухолевые клетки. Через 30 минут после инъекции раковых клеток части животных была проведена терапия веществом EGCG, которое вводилось непосредственно в мочевой пузырь.

У 64% подопытных животных лечение оказалось успешным, и через три недели у них не было найдено раковых клеток, в отличие от «контрольной» группы животных, в отношении которых лечение не проводилось, и опухоль мочевого пузыря прогрессировала. По словам автора исследования Карла Кемберлина, результаты исследования позволяют использовать химическое вещество EGCG для лечения рака мочевого пузыря у людей. При этом его получение из листьев зеленого чая никаких трудностей не представляет.

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