Ученые приравняли зелёный чай к лекарствам от рака

Ученые утверждают, что вещество, выделенное из зеленого чая, поможет в лечении опухолевых заболеваний мочевого пузыря.Новое исследование, возглавляемое доктором Карлом Кемберлином из Медицинского Института Толедо, поставило перед собой задачу исследовать вещество EGCG, выделенное из листьев зеленого чая. Исследование проводилось на крысах, в которые имплантировались опухолевые клетки. Через 30 минут после инъекции раковых клеток части животных была проведена терапия веществом EGCG, которое вводилось непосредственно в мочевой пузырь.У 64% подопытных животных лечение оказалось успешным, и через три недели у них не было найдено раковых клеток, в отличие от «контрольной» группы животных, в отношении которых лечение не проводилось, и опухоль мочевого пузыря прогрессировала. По словам автора исследования Карла Кемберлина, результаты исследования позволяют использовать химическое вещество EGCG для лечения рака мочевого пузыря у людей. При этом его получение из листьев зеленого чая никаких трудностей не представляет.