Медики обосновали пользу ванной с травами

Для того чтобы расслабиться и насытить кожу тела витаминами, сделать ее приятной, мягкой и матовой, стоит время от времени баловать себя ваннами с травами.Медики объяснили, какая смесь трав будет наиболее приемлемой при стрессе, а какая будет способствовать омоложению и не только.К примеру, лаванда и шавлия – идеальный вариант для антистрессовой ванны.Для сухой кожи лучшим увлажнением станет молоко.Овсянка сделает кожу более мягкой и бархатной.Горячая ванна раскрывает поры и очищает кожу. В это время стоит воспользоваться натуральным скрабом, чтобы убрать ороговевшую кожу.