Медики обосновали пользу ванной с травами

Для того чтобы расслабиться и насытить кожу тела витаминами, сделать ее приятной, мягкой и матовой, стоит время от времени баловать себя ваннами с травами.

Медики объяснили, какая смесь трав будет наиболее приемлемой при стрессе, а какая будет способствовать омоложению и не только.

К примеру, лаванда и шавлия – идеальный вариант для антистрессовой ванны.

Для сухой кожи лучшим увлажнением станет молоко.

Овсянка сделает кожу более мягкой и бархатной.

Горячая ванна раскрывает поры и очищает кожу. В это время стоит воспользоваться натуральным скрабом, чтобы убрать ороговевшую кожу.

Добавил med2 в категорию Разное

Gnezdo
СМИ2
LentaInform

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь