Медики обосновали пользу ванной с травами
Медики объяснили, какая смесь трав будет наиболее приемлемой при стрессе, а какая будет способствовать омоложению и не только.
К примеру, лаванда и шавлия – идеальный вариант для антистрессовой ванны.
Для сухой кожи лучшим увлажнением станет молоко.
Овсянка сделает кожу более мягкой и бархатной.
Горячая ванна раскрывает поры и очищает кожу. В это время стоит воспользоваться натуральным скрабом, чтобы убрать ороговевшую кожу.
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Gnezdo
СМИ2
LentaInform
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