Загрязнение воздуха может привести к 60 000 смертей в 2030 году

Ученые из Университета Северной Каролины ожидают, что изменение климата, если его оставить без внимания, приведет к смерти от загрязнения воздуха почти 60000 человек в 2030 году и 2600000 человек в 2100 году по всему миру.Согласно проведенному исследованию, более высокие температуры ускоряют химические реакции, которые создают загрязнители воздуха, такие как озон и мелкие частицы. Более сухие места могут также ухудшать загрязнение воздуха из-за меньшего удаления вредных частиц с дождем и повышенного уровня пожаров. Поскольку деревья реагируют на более высокие температуры, они также будут выделять больше органических загрязнителей. «Так как изменение климата влияет на концентрацию загрязнителей воздуха, оно может оказать значительное влияние на здоровье людей во всем мире, увеличивая число случаев смертей от загрязнения воздуха каждый год», – сказал ведущий исследователь Джейсон Уэст.Чтобы прийти к таким выводам, команда специалистов использовала несколько глобальных климатических моделей для определения числа преждевременных смертей, которые могут произойти из-за озона и твердых частиц в 2030 и 2100 годах. Для каждой модели оценивались прогнозируемые изменения уровня загрязнения воздуха, которые могут быть связаны с будущим изменением климата. Пять из восьми моделей предсказали увеличение количества смертей в 2030 году, а семь из девяти моделей – рост числа смертей в 2100 году.