30 банок пива достаточно, чтобы побороть вирус, вызывающий пневмонию

Японские специалисты из Медицинского университета Саппоро утверждают, что ингредиент в пиве спасает от простуды зимой. Гумулон из хмеля эффективно противостоит респираторно-синцитиальному вирусу и обладает противовоспалительными свойствами.Дзюн Футимото подчеркивает: респираторно-синцитиальный вирус может провоцировать пневмонию и проблемы с дыханием у детей. На данный момент вакцины от вируса, дающего о себе знать обычно зимой, нет. Компания Sapporo Breweries хочет создать продукты питания и безалкогольные напитки с гумулоном.Надо сказать, о пользе пива ученые говорят не в первый раз. А в ноябре Алексис Насард, коммерческий директор Heineken, официально заявил о пользе пива для здоровья. В пиве не так много калорий, и это прекрасная добавка к рациону, если нужно укрепить кости (в нем много кремния). Кремний нужен для роста и развития костей и соединительной ткани. Он снижает риск остеопороза.Но специалисты оговариваются: неумеренное потребление пива приведет к набору веса, обезвоживанию и прочим проблемам. В пиве гумулон содержится в чрезвычайно малой концентрации. Потому, чтобы прочувствовать эффект, придется выпить около 30 банок.