Брокколи является ценным источником альтернативной противораковой терапии

Соединение, обнаруженное в овощах семейства крестоцветных вроде брокколи, может предотвратить развитие детского рака. Оно называется сульфорафан и работает против твердых опухолей.Ранее ученые уже говорили о том, что данная группа овощей снижает риск появления определенных типов онкологических заболеваний. На этот раз, сотрудники Медицинского колледжа Бэйлор установили: сульфорафан лечит острый лимфобластный лейкоз. Данный тип рака распространен среди детей, говорит Дэниэль Лакоразза, профессор патологии и иммунологии. В 80% случаев рак реагирует на лечение. Но остаются 20%. Для них подойдет альтернативная терапия вроде сульфорафана.Ученые изолировали данное соединение из овощей и обработали им раковые клетки, забранные у пациентов. Проводился и контрольный эксперимент со здоровыми клетками. Соединение смогло уничтожить раковые клетки, а вот здоровым никак не навредило. Эксперимент с грызунами также подтвердил противораковые свойства соединения. Оно влияет на определенные протеины рака.