Регулярное потребление супа гаспачо помогает справиться с гипертонией

К такому выводу пришел Александр Медина-Ремон вместе с коллегами. Они исследовали влияние супа на 3995 добровольцах. Кстати, ранее уже было установлено, что помидоры, огурцы, чеснок и оливковое масло (важные ингредиенты супа) позитивно сказываются на давлении.Но удивительные свойства супа все-таки удивили ученых, ведь в нем есть соль, провоцирующая повышение давления. Однако, судя по всему, полезные компоненты перекрывают эффект соли.Итак, в супе много каротина, витамина С и полифенолов. Для оценки пользы были использованы статистические методы логистической регрессии, дабы высчитать, насколько возможно снизить риск гипертонии. Оказалось, в отдельных случаях риск удавалось уменьшить на 27%.В будущем ученые хотят исследовать другие блюда и продукты, богатые полифенолами, с точки зрения их влияния на артериальное давление. Скорее всего, данные продукты воздействуют на оксид азота, повышая его концентрацию. А известно, что молекула оксида азота расширяет сосуды, уменьшая давление.