Кофеин - единственное оружие энергетических напитков
Ученые под руководством доктора Холли Бенджамина из Университета Чикаго проанализировали десятки отчетов, посвященных эффектам, производимым ингредиентами энергетиков вместе или без кофеина. В итоге был сделан вывод: ингредиенты, обладающие якобы тонизирующими свойствами, почти не работали. Все дело в кофеине (здесь его в 14 раз больше, чем в других газированных напитках).
Специалисты подчеркивают: энергетики могут быть опасны из-за высокой концентрации кофеина (провоцирует судороги, диабет, проблемы с сердцем и поведением) и способствуют набору лишнего веса (в порции от 10 до 270 калорий). Эксперты категорически против того, чтобы энергетики давались детям. Ребенок может пить только фруктовый сок, молоко или воду.
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Gnezdo
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