Кофеин - единственное оружие энергетических напитков

Считается, что энергетики с таурином, гуараной, глюкуронолактоном, витаминами группы В и женьшенем оказывают какое-то магическое воздействие на мозг человека, повышая работоспособность. Однако последнее исследование в журнале Nutrition Reviews говорит: работает, на самом деле, только кофеин.Ученые под руководством доктора Холли Бенджамина из Университета Чикаго проанализировали десятки отчетов, посвященных эффектам, производимым ингредиентами энергетиков вместе или без кофеина. В итоге был сделан вывод: ингредиенты, обладающие якобы тонизирующими свойствами, почти не работали. Все дело в кофеине (здесь его в 14 раз больше, чем в других газированных напитках).Специалисты подчеркивают: энергетики могут быть опасны из-за высокой концентрации кофеина (провоцирует судороги, диабет, проблемы с сердцем и поведением) и способствуют набору лишнего веса (в порции от 10 до 270 калорий). Эксперты категорически против того, чтобы энергетики давались детям. Ребенок может пить только фруктовый сок, молоко или воду.