Тучная жена - один из факторов риска развития диабета у мужчин

Новое исследование, проведенное в Орхусском университете, показало, что тучные жены опасны для здоровья своих мужей. У мужчин среднего возраста, чьи жены страдают ожирением, диабет 2-го типа развивается чаще, чем у тех, кто женат на женщинах с нормальным весом, сообщает Deccan Chronicle.По словам исследователей, дело неправильном образе жизни супругов (низком уровне физической активности и нездоровом питании). Однако специалисты также выяснили: риск развития диабета у женщин не зависит от факта наличия лишнего веса у их мужей.Так, судя по всему, жены влияют на образ жизни своих мужей сильнее, чем мужья на образ жизни жен. Возможно, это связано с тем, что женщины обычно готовят еду для своих мужей. Кроме того, как правило, женщины больше заботятся о своей внешности по сравнению с мужчинами. Вероятно, поэтому они реже поддаются негативному влиянию своих тучных мужей.