Пищевые предпочтения супругов со временем становятся одинаковыми
Участников попросили оценить разные запахи (лаванды, белого шоколада, кофе, кока-колы, корицы, копченого мяса, лимона, меда, травы, скипидара, лакрицы, сирени и грейпфрута). Также добровольцы оценивали основные вкусы - сладкий, кислый, соленый, горький и умами (вкус белковых продуктов).
Исследование показало: чем дольше партнеры были вместе, тем выше была вероятность того, что им понравятся одни и те же вкусы и запахи. Примерно 9% различий в пищевых предпочтениях и около 6% различий в предпочтениях запахов были связаны с продолжительностью брака. По словам ученых, судя по всему, со временем вкусы меняются у обоих партнеров из-за совместных трапез. Кроме того, один из партнеров может заставить другого питаться правильнее.
Добавил medic в категорию Гастроэнтерология
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
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