Мультивитаминные комплексы оказались беременным не нужны

Прием мультивитаминных комплексов для беременных - пустая трата денег, считают британские ученые. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Drug and Therapeutics Bulletin, большинству будущих матерей такие витаминные добавки просто не нужны.Исследователи говорят, что не нашли доказательств того, что мультивитаминные комплексы улучшают здоровье матери и ребенка, но советуют беременным женщинам в обязательном порядке принимать фолиевую кислоту и витамин D, а также придерживаться хорошо сбалансированной диеты.По данным исследователей, есть четкие доказательства пользы приема фолиевой кислоты, прием которой всего 0,4 миллиграммов в день может защитить от развития аномалий плода, например дефекта нервной трубки. Прием 10 мг витамина D в день поможет развитию и сохранению здоровых костей у матери и ребенка.Ученые предупреждают об угрозе чрезмерного приема витаминов. Вред плоду может нанести излишнее употребление витамина А.