Какие продукты опасны для здоровья?

Ученые пришли к выводу, что продукты, которые упакованы в картонные коробки, употреблять опасно для здоровья.Швейцарские ученые предупреждают об опасности употребления продуктов, упакованных в картонные коробки. Особенно это касается хлопьев, риса, муки, пасты.Исследователи объясняют это тем, что для получения упаковочного картона на производстве используют старую бумагу и минеральные масла в краске, а эти вещества загрязняют продукты питания. Подтвердил это и проведенный анализ, который выявил превышение нормы содержания минеральных масел в упакованных продуктах в 100 раз.В некоторых случаях следы минеральных масел проявляли даже внутри упаковок. По мнению ученых, эти вещества могут провоцировать развитие воспаления внутренних органов и рак.