Медики рассказали о неожиданной пользе голодания

Голодание позитивно сказывается на здоровье волосБразильские специалисты из Института Химического университета Сан-Паулу выяснили, что воздержание от пищи вызывает интенсивный рост волос.Это открытие было сделано в ходе эксперимента с грызунами. Ученые наблюдали за двумя группами мышей. Первую группу сильно ограничивали в пище, вводя в режим частичного голодания. Вторая группа питалась в нормальном режиме.За шесть месяцев мыши, которые употребляли 60% от своей стандартной порции, стали весить в два раза меньше. Одновременно с этим у них увеличилась плотность волосяного покрова, длина волос, а также в три раза вырастало число кровеносных сосудов. Это позволяло подвести больше тепла к поверхности кожи. Клетки кожи демонстрировали изменения в обмене веществ, что позволяло сократить потери энергии в виде тепла.По словам исследователей, зафиксированные изменения - результат адаптации мышей к новому режиму питания. В условиях сниженного уровня поступающей извне энергии грызуны начинали эффективнее сохранять тепло за счет более плотного волосяного покрова. Если у мышей ограничивали возможность формировать дополнительные волоски искусственно, то животные становились более сонливыми и демонстрировали признаки нарушения обмена веществ.