Терапевты рассказали всю правду о прививках против гриппа

Эта информация будет полезна всем, кто не хочет болеть осенью и зимой.Ежегодно украинцы сталкиваются с эпидемией гриппа, а то и несколькими за сезон. Поэтому медики заранее предлагают обезопасить себя от заражения тем или иным штаммом гриппа при помощи вакцинации.Эти вопросы о прививках против гриппа интересуют людей чаще всего:Когда прививаться?Обычно медики предлагают вакцинироваться с конца сентября и до ноября, дабы человек получил хорошую дополнительную защиту против гриппа на все время холодов, когда риск эпидемии возрастает. Здесь важно понимать, что после того как прививка будет сделана иммунитет выработается через почти 2 недели, у каждого по-разному, а вот действует "защита" в течение 9-12 месяцев, ослабляясь с каждым месяцем. Поэтому лучше всего сделать прививку в начале осени.Если штаммы гриппа ежегодно меняются, то зачем прививаться?На самом деле, вакцина против гриппа каждый год создается новая на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и прошлогоднего опыта. То есть, в эту вакцину будут включены частицы инактивированных вирусов, относящихся к тем штаммам гриппа, которые вероятнее всего настигнут в новом сезоне.Для кого вакцинация против гриппа обязательна?В первую очередь, для беременных женщин, детей, подростков и стариков. Людям из этих возрастных категорий не следует рисковать здоровьем, а в случае с беременными женщинами - жизнью плода, а прививаться от гриппа в обязательном порядке. Все остальные могут принимать решение самостоятельно.Как подготовиться к вакцинации, чтобы потом не было никаких плохих последствий?За 2-3 дня до того, как вы будете делать прививку против гриппа, начните принимать любой антигистаминный препарат, так как на некоторые составляющие вакцины нередко у людей возникают серьезные аллергические реакции. Не помешает сдать анализ крови и мочи непосредственно за день до вакцинации - это необходимо для того, чтобы узнать, нет ли в организме воспалительных процессов, которые могут потом проявиться после прививки в виде осложнений. И детям и взрослым врачи рекомендуют кушать все то же, что и обычно, потому что новый продукт может быть аллергенным.Если сделать прививку против гриппа, то я не заболею?Этот вопрос один из самых распространенных. Вакцинация вовсе не означает, что человек не сможет заразиться вирусом и заболеть гриппом. У привитых людей исключаются осложнения после перенесенного гриппа, а симптоматика заболевания сама по себе слабая, ведь иммунитет возьмет все на себя и не позволит вирусу развиваться.Решение о том, прививаться против гриппа или нет, принимает каждый самостоятельно. Если вы уверенны, что ваш иммунитет крепок и выдержит любую нагрузку, то можете смело не прививаться. Ну а во всех остальных случаях, когда питание не сбалансировано, иммунитет слабый и времени на улучшение своего здоровья нет - лучше все-таки пройти плановую вакцинацию.