Врачи назвали самое полезное лакомство для здоровья сердца

Ученые рассказали о пользе горячего шоколада.Горячий шоколад – один из самых вкусных напитков. Одним из его компонентов является, конечно же, шоколад. Такой напиток подходит для употребления как в утреннее время, то есть на завтрак, а также и в течение дня.Горячий шоколад очень полезен для всего организма в целом.1. Согласно исследованию, проведенному в Корнельском университете, горячий шоколад содержит в два раза больше антиоксидантов, чем красное вино, в три раза больше, чем зеленый чай, и в пять раз больше, чем черный.2. Ученые считают, что чем выше температура горячего шоколада, тем больше антиоксидантов получает организм.3. Горячий шоколад содержит вещества, которые используются для лечения внутренних кровоизлияний, альбуминурии (наличие альбумина в моче свидетельствует о заболеваниях почек) и диабета.4. Хотя обычный плиточный шоколад также богат антиоксидантами, его польза для здоровья может быть нивелирована из-за наличия насыщенных жиров. Горячий шоколад, как правило, содержит гораздо меньше жира на порцию по сравнению с 8 граммами жира в стандартной шоколадке.5. Флавоноиды, которые входят в состав горячего шоколада, повышают уровень оксида азота в организме. Благодаря этому улучшается кровоток, снижается артериальное давление и налаживается работа сердца.6. Флавоноиды в горячем шоколаде также помогают предотвратить образование тромбов.7. По данным американской Ассоциации содействия развитию науки, горячий шоколад увеличивает приток крови и кислорода к мозгу. А поскольку слабоумие часто вызвано недостаточным притоком крови в мозг, исследователи считают, что эту болезнь можно лечить горячим шоколадом.