Почему спорт полезен, а стресс вреден?

Утренний подъем с ощущением боли в суставах, которые к тому же опухли и толком не двигаются, может отвратить от зарядки кого угодно. Именно такие симптомы характерны для волчанки. Ученые, которые проводили эксперименты на мышах, говорят: если вы заставите себя встать и начать двигаться, станет легче. А регулярные упражнения и отсутствие стресса могут облегчить ваше состояние в долгосрочной перспективе, так как уровень воспаления в крови станет ниже.Используя мышей с волчанкой в качестве моделей, исследователи из Университета штата Огайо (Ohio State University) подсчитали, что 45 минут средней физической активности (прогулок по беговой дорожке) в день значительно снижали величину ущерба, который воспаление наносило почкам. У 88% мышей, которые не бегали по дорожке, почки были сильно повреждены, а среди той группы животных, которая «занималась спортом», плохое состояние из-за болезни было только у 45%. У особей из второй группы, как сообщили специалисты, резко снизилось количество биомаркеров, которые свидетельствуют о наличии воспаления.На следующем этапе научные работники изучили, как на состояние мышей влияет стресс. Психологический дискомфорт, вызванный присутствием в группе мыши-забияки, увеличивал уровень воспаления. Это демонстрировали биомаркеры, а также ученые выявили более масштабные поражения почек у подопытных животных. Таким образом, при волчанке, которая у людей протекает схожим образом, полезно избегать стрессов и заставлять себя больше двигаться, пояснил ревматолог-иммунолог Николас Янг (Nicholas Young), один из авторов исследования. Это подтвердило небольшое пилотное исследование, в котором участвовали люди, больные волчанкой. Они делали ежедневно определенный комплекс упражнений средней интенсивности из тай цзи цюань, направленный на снятие стресса – и в их организмах концентрация биомаркеров воспаления также сильно упала.