В человеческой сперме найдено множество вирусов
Анализы спермы в разное время показали наличие генетического материала 27 вирусов, в том числе таких опасных, как Зика и чикунгунья, а также ветрянки, свинки, вируса Эпштейна-Барра и многих других. В биоматериале не нашли разве что гриппа (правда, нашли другие аденовирусы и цитомегаловирус). Ведущий исследователь Алекс Салам (Alex Salam) уточнил, что, хотя указанные вирусы обычно не передаются половым путем, все же нельзя сбрасывать со счетов такую возможность.
С другой стороны, специалисты подчеркнули, что найденные вирусы необязательно способны к репликации. Анализы показали наличие вирусных белков или вирусного генетического материала, но достаточно ли полноценны содержащиеся в семенной жидкости вирусы, чтобы размножаться – неизвестно.
Чтобы это выяснить, необходимо изолировать вирус и предоставить ему возможность заражать клетки животных или людей, а такие тесты не производились. Притиш Тош (Pritish Tosh) из крупнейшего медицинского центра США – клиники Мэйо – отметил, что в неокторых случаях неважно, передается ли вирус половым путем, так как с гораздо большей вероятностью он может передаться через слюну (тот же вирус Эпштейна-Барра). Однако с учетом того, что иммунная система обычно игнорирует семенную жидкость (иначе процесс обзаведения потомством был бы сильно затруднен), а значит, и «живущие» в ней вирусы, необходимы дальнейшие исследования, чтобы разобраться, насколько эти вирусы могут быть опасны для человека в таком виде.
Добавил Ivan в категорию Инфекционные болезни
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СМИ2
LentaInform
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