В человеческой сперме найдено множество вирусов

Человеческая семенная жидкость может служить укрытием и средой для размножения множества различных вирусов, сообщают эпидемиологи из Оксфордского университета (University of Oxford), проштудировавшие почти четыре тысячи научных публикаций на эту тему.Анализы спермы в разное время показали наличие генетического материала 27 вирусов, в том числе таких опасных, как Зика и чикунгунья, а также ветрянки, свинки, вируса Эпштейна-Барра и многих других. В биоматериале не нашли разве что гриппа (правда, нашли другие аденовирусы и цитомегаловирус). Ведущий исследователь Алекс Салам (Alex Salam) уточнил, что, хотя указанные вирусы обычно не передаются половым путем, все же нельзя сбрасывать со счетов такую возможность.С другой стороны, специалисты подчеркнули, что найденные вирусы необязательно способны к репликации. Анализы показали наличие вирусных белков или вирусного генетического материала, но достаточно ли полноценны содержащиеся в семенной жидкости вирусы, чтобы размножаться – неизвестно.Чтобы это выяснить, необходимо изолировать вирус и предоставить ему возможность заражать клетки животных или людей, а такие тесты не производились. Притиш Тош (Pritish Tosh) из крупнейшего медицинского центра США – клиники Мэйо – отметил, что в неокторых случаях неважно, передается ли вирус половым путем, так как с гораздо большей вероятностью он может передаться через слюну (тот же вирус Эпштейна-Барра). Однако с учетом того, что иммунная система обычно игнорирует семенную жидкость (иначе процесс обзаведения потомством был бы сильно затруднен), а значит, и «живущие» в ней вирусы, необходимы дальнейшие исследования, чтобы разобраться, насколько эти вирусы могут быть опасны для человека в таком виде.