Как и когда курение начинает убивать человека?

Ученые из Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins установили, как именно дым от сигарет приводит к развитию рака. Оказывается, сигаретный дым провоцирует эпигенетические изменения в клетках легких, соответствующие самым ранним стадиям развития рака. Если бросить курить вовремя и провести специальную терапию, то опасные изменения в клетках возможно остановить, и рака не будет.К эпигенетическим изменениям относятся процессы, которые влияют на экспрессию генов без изменения основной структуры ДНК. По словам ученых, эпигенетические изменения в клетках, “обработанных” сигаретным дымом, повышают их чувствительность к мутациям, приводящим к раку.Специалисты в ходе исследования, опубликованного в журнале Cancer Cell, пытались выяснить, когда именно эпигенетические изменения становятся смертельно опасными. Установить это им удалось благодаря эксперименту с клетками бронхов, выращенными в лаборатории. Ежедневно на протяжении 15 месяцев клетки обрабатывали жидким аналогом сигаретного дыма (дозировка была эквивалентна 1-2 пачкам в день, а продолжительность эксперимента можно сопоставить с 20-30 годами курения).Оказалось, в промежутке между 10 днями и 3 месяцами в обработанных клетках отмечалось повышение концентрации фермента EZH2. Он снижал экспрессию генов, что предшествует аномальному изменению ДНК. Далее фиксировался резкий рост концентрации белка DNMT1, который поддерживает в "стартовом" положении изменение ДНК, сопряженное с генами, подавляющими опухоли. Если оба описанных гена подавлялись, то клетки начинали бесконтрольно делиться, что уже вело к развитию рака.Через шесть месяцев концентрация EZH2 и DNMT1 в клетках, подверженных воздействию дыма, снижалась. Их влияние дало о себе знать спустя 10-15 месяцев, когда ученые обнаружили снижение экспрессии сотен генов, многие из которых являются ключевыми блокаторами опухолей.Также ученые провели тест, предполагавший внедрение мутаций в ген KRAS, который вызывает рак легких, и обработку клеток сигаретным дымом 6 или 15 месяцев. В итоге раковые изменения начали происходить только по прошествии 15 месяцев.