Здоровое питание и спорт три раза в неделю – эффективное оружие против астмы

Многие астматики из-за проблем с дыханием стараются не заниматься спортом. И зря, как показало исследование, проведенное учеными из Bispebjerg University Hospital (Дания). Правильное питание и физическая активность могут заметно повысить качество жизни астматиков.Исследование с участием 125 добровольцев с астмой показало, что благодаря здоровой пище и тренировкам три раза в неделю выраженность симптомов астмы у участников исследования существенно снизилась, и в целом они начали чувствовать себя намного лучше.В рамках исследования часть добровольцев три раза в неделю выполняла физические упражнения высокой интенсивности и придерживалась специальной диеты, которая предполагала употребление продуктов с низким гликемическим индексом (фруктов, овощей, белковых продуктов). Некоторых участников попросили либо питаться правильно, либо выполнять упражнения. Остальные добровольцы вошли в контрольную группу и не делали ничего из вышесказанного.Исследование показало, что спустя всего восемь недель у участников, которые правильно питались и тренировались, выраженность симптомов астмы уменьшилась на 50% по сравнению с контрольной группой. А у тех, кто делал что-то одно (питался правильно или тренировался), выраженность симптомов снизилась на 30%.