Названа лучшая ягода для детоксикации организма

Названы полезные свойства черешни.Палитра цветов черешни разнообразна – встречаются светло-желтые, почти белые ягоды, желтые, розовые, красные, темно-вишневые и практически черные.Одно из неофициальных названий черешни – «птичья вишня».Чем полезна черешняЧерешня богата фруктозой, пектином, витаминами А, С, Е и В, никотиновой кислотой, калием, кальцием, железом и йодом.Продукт способствует очищению организма от ненужных токсинов, уменьшает уровень холестерина в крови. В черешне содержится много клетчатки, целых 3 грамма на одну чашку ягод. Такое количество клетчатки не вызовет побочных эффектов, если вы будете есть одну чашку в день. В противном случае, при превышении дозы, усилится перистальтика кишечника и вы можете испытывать спазмы в животе и вздутие.Эта ягода отличный выход для тех, кто не любит бананы и не знает, где добрать калий. А его в ягодах вполне достаточно для того, чтобы получить суточную норму. Полезна черешня и тем, кто страдает от приступов хронических заболеваний, таких как ревматизм, артрит и подагра. Обезболивающее действие оказывает салициловая кислота, которой богата черешня. А также антоцианы – их действие подобно действию аспирина, и ибупрофена.Черешня, особенно самые темные ягоды, рекомендована для снижения кровяного давления при гипертонии.Ягоды имеют легкое мочегонное свойство, поэтому отлично подходят для очищения почек и печени.Черешня содержит мелатонин. Этот многофункциональный гормон отвечает в том числе и за регуляцию сна и наших биоритмов. Поэтому, если вас мучает бессонница, не спешите принимать лекарства, у них у всех есть масса противопоказаний и побочных эффектов.Лучше возьмите себе за правило съедать минимум одну горсть черешни каждый день. Вот увидите, качество вашего сна улучшится!В сезон черешни, съедая горсть спелых ягод перед обедом и ужином, можно не только «почистить» организм, но и без труда расстаться с несколькими лишними килограммами.Любители черешни должны учитывать, что содержание полезных веществ, таких как кальций, калий, железо, магний, фосфор и кремневая кислота выше в более темных сортах по сравнению со светлыми.Черешня содержит каротин, витамины B 1, B 2, B 3 и C. Все эти вещества очень важны при формировании костей и зубов, нервной системы и кроветворения, кроме того кремневая кислота позитивно влияет на интеллект.Черешню нежелательно употреблять людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника. Если же очень хочется полакомиться ягодой, то можно съесть горсточку.Что приготовить из черешниПравильнее всего есть черешню в свежем виде, но она подходит для приготовления компотов, в том числе и на зиму, варенья, джемов и мармеладов. Для любого использования нужно тщательно промыть черешню под проточной водой. Замораживать лучше сухую и немытую ягоду, потом перед приготовлением достаточно выложить её в дуршлаг и помыть под горячей водой.Противопоказания к употреблению черешниНе ешьте черешню, если мучаетесь метеоризмом. Также стоит отказаться от десертов с черешней при гастрите с высокой кислотностью. Вред черешня может нанести и при спаечной болезни. Не увлекайтесь черешней, если вы беременны. Не ешьте черешню на голодный желудок. Она способна в некоторых случаях приводить к выводу полезных веществ.Наслаждайтесь вкусной ягодой в умеренном количестве. Это самый важный совет. Всего должно быть в меру.