Проверенные временем способы избавления от симптомов ВСД

Прибегнув к этим методам, вы сможете избавиться от неприятных симптомов вегетососудистой дистонии.Вегетососудистая дистония (ВСД) не является заболеванием, но при этом провоцирует появление таких симптомов:- панические атаки и повышенное потоотделение;- одышка и затрудненное дыхание;- слабость в теле, а также быстрая утомляемость;- боли в голове и желудке;- тахикардия;- метеочувствительность;- резкие перепады настроения.Это основные симптомы, по которым можно распознать вегетососудистую дистонию, но в любом случае диагностика у доктора обязательна, иначе вы начнете лечить то, чего у вас нет.Если же врач подтвердил, что у вас ВСД, тогда возьмите на вооружение эти рецепты, в будущем они помогут вам избавиться от неприятных симптомов и чувствовать себя здорово:1. Отвар шиповника с боярышником. Для приготовления отвара понадобится по 1 ст.л плодов двух растений, которые нужно залить 0,5 л кипятка и поставить томиться на медленном огне 5-10 минут. Затем процедить и перелить жидкость в термос. Принимать по 1 стакану утром и вечером перед сном, добавляя мед для более приятного вкуса.2. Настой из мяты, плодов каштана, побегов и листьев лесного ореха, а также травы донника. Смешать измельченные ингредиенты в равных пропорциях, после чего взять 1 ст.л этой смеси и залить ее 0,5 л кипятка. Желательно перелить все вместе в термос и настаивать сутки. Пить настой следует по половине стакана каждый вечер пере сном. Эта настойка хорошо очищает сосуды.3. Настойка из настоек лекарственных растений. Берем стеклянную банку и наливаем по 100 мл боярышника, валерианы, пиона, пустырника, затем 50 мл настойки эвкалипта и 25 мл - мяты, а в конце добавляете 10 сушеных гвоздик. Все хорошенько перемешиваем и закрываем банку плотной крышкой, ставим в темное место на 14 дней, но при этом каждый день взбалтываем будущую целебную настойку. Принимать готовую настойку необходимо по 25 капель 3 раза в день перед едой 30-30 дней подряд. Эта настойка не только устранит симптомы ВСД, но и их причину, а именно расшатанные нервы и нарушения в работе нервной системы.Немногим известно, что ВСД чаще всего появляется у людей, склонных к депрессиям и постоянно находящихся в стрессовой обстановке. Поэтому единственной мерой профилактики вегетососудистой дистонии является спокойствие и только спокойствие.