Осенняя диета: пять оптимальных вариантов разгрузочных дней

Диетологи подсказали, какие осенние продукты могут выступить в качестве основы для разгрузочного дня.Вариантов разгрузочных дней существует огромное количество. Человек может выбрать любой продукт для того, чтобы питаться им в течение дня и очищать свой организм от накопившихся килограммов, увеличивающих объем талии. Но осенью диетологи рекомендуют налегать на сезонные продукты, так почему бы не воспользоваться их советами и не "убить двух зайцев", то есть похудеть и оздоровиться, одновременно?Разгрузочные дни на дарах осени:1. Капуста, яблоки, лимоны. Если соединить эти продукты воедино, то получится вкусный и сытный салатик, к тому же, очень полезный. Диетологи разрешают съедать по 150-200 г такого салата 4-5 раз в день. И не забывайте пить воду.2. Тыква, орехи, мед. Эти продукты можно соединять или же кушать по отдельности, но с орехами следует быть осторожными и в течение разгрузочного дня съедать порцию не более 30 грамм. Тыкву можно кушать в неограниченном количестве в любом виде. Что касается меда, так его вполне можно позволить себе съесть в количестве 2 чайных ложек за день.3. Свекла и морковка. Опять же, из этих овощей можно готовить салаты, фреши или же нарезать кусочками и кушать. Этот разгрузочный день принесет максимум пользы вашему здоровью, наладит работу пищеварительной системы, очистит организм от токсинов и прочих вредных компонентов, а также поспособствует росту уровня гемоглобина в крови.4. Виноград и яблоки. Много винограда диетологи не разрешают кушать тем, у кого есть есть лишний вес, а также диабетикам, потому как в нем содержится много фруктозы. В связи с этим яблок нужно съесть в два раза больше, чем винограда, но в общем количестве употребленных продуктов не должно быть более килограмма.5. Кабачки и огурцы. Оба овоща на 90% состоят из воды, но пищеварительной системе они приносят колоссальную пользу. За день на кабачках и огурцах вы можете потерять 0,8-1,5 кг лишнего веса. Готовить их можно как угодно - варить, жарить, запекать, печь на гриле или кушать в сыром виде, что не менее полезно.Для тех, кто очень хочет быстро похудеть, диетологи советуют в течение недели придерживаться разных разгрузочных дней. Например: в понедельник - яблоки, во вторник - кефир, в среду - тыква, в четверг - цитрусовые фрукты, в пятницу - творог и ягоды, в субботу - имбирный напиток и зеленый чай или шиповниковый отвар, а в воскресенье - вода.