4 причины головной боли по утрам
Апноэ сна
Причиной сильных и регулярных головных болей по утрам может быть апноэ сна – явление, характеризуемое остановками дыхания у спящего человека. Из-за апноэ в мозг не поступает достаточного количества кислорода, из-за чего, собственно, и начинаются головные боли. Апноэ сна – опасное явление – и не только потому, что вызывает головные боли, поэтому оставлять его без внимания нельзя.
Пищевые привычки
Если Вы в прошлом пили много кофе и ели много шоколада, а потом резко убрали оба продукта из своего рациона, у Вас могут начаться головные боли – в том числе по утрам. Дело в том, что кофеин «приучает» мозг к стимуляции кровоснабжения, и при отказе от него мозг начинает вести себя так же, как и при ломке у людей, имеющих зависимость от наркотиков и алкоголя.
Алкоголь перед сном
Если Вы пили алкоголь перед сном, утром у Вас может болеть голова, причем независимо от того, как много Вы выпили. Спиртное наносит урон нейротрансмиттерам мозга, и в некоторых случаях, в зависимости от генов и индивидуальной восприимчивости, достаточно выпить совсем немного, чтобы клетки серьезно пострадали.
Рак мозга
Вызывать головную боль по утрам может также рак мозга. Злокачественная опухоль растет и растягивает покров мозга, в результате чего у человека начинаются сильные головные боли.
Разумеется, это далеко не все причины, по которым с утра может появляться головная боль. Так или иначе, следует обратиться к врачу, если Ваша голова с самого утра начинает болеть.
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СМИ2
Gnezdo
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