Гены не влияют на здоровье зубов и десен

Ученые из США проанализировали данные 1000 детей. В исследовании участвовали тройняшки и 485 пар близнецов (280 дизиготных и 205 монозиготных). Как известно, у дизиготных близнецов примерно 50% общих генов, а у монозиготных - 100% общих генов. Возраст участников варьировался от пяти до 11 лет.Специалисты изучили бактерии в ротовой полости добровольцев. Исследование показало: бактерии в полости рта у монозиготных близнецов были похожи больше, чем у дизиготных близнецов.То есть гены влияли на микрофлору ротовой полости. Однако бактерии, зависевшие от генов, не имели отношения к кариесу. Больше всего бактерий, связанных с кариесом, оказалось у близнецов, употреблявших много сладких продуктов и напитков.Специалисты пришли к выводу: рацион питания и уход за полостью рта влияют на здоровье зубов и десен сильнее, чем гены. Ученые призывают людей тщательно чистить зубы и употреблять меньше сахара. Это поможет предотвратить развитие заболевания десен, повышающего риск деменции и проблем с сердцем.