Гены не влияют на здоровье зубов и десен
Специалисты изучили бактерии в ротовой полости добровольцев. Исследование показало: бактерии в полости рта у монозиготных близнецов были похожи больше, чем у дизиготных близнецов.
То есть гены влияли на микрофлору ротовой полости. Однако бактерии, зависевшие от генов, не имели отношения к кариесу. Больше всего бактерий, связанных с кариесом, оказалось у близнецов, употреблявших много сладких продуктов и напитков.
Специалисты пришли к выводу: рацион питания и уход за полостью рта влияют на здоровье зубов и десен сильнее, чем гены. Ученые призывают людей тщательно чистить зубы и употреблять меньше сахара. Это поможет предотвратить развитие заболевания десен, повышающего риск деменции и проблем с сердцем.
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LentaInform
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Gnezdo
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