Веселящий газ может помочь в лечении депрессии

Веселящий газ или закись азота может быть использована как для лечения тяжелой депрессии у тех пациентов, которые не реагируют на обычные методы лечения.В ходе пилотного исследования, проведенного в Школе Медицины в Сент-Луисе Вашингтонского университета, пациентам, страдающим депрессией, был даны веселящий газ, и удалось достичь обнадеживающих результатов лечении депрессии.Из 20 пациентов, которые проходили лечение резистентной клинической депрессии исследователи обнаружили, у двух третьих наблюдалось улучшение симптомов после приема закиси азота. Для сравнения, у одной третьей тех же пациентов сообщалось об улучшении симптомов после лечения с плацебо. Пациенты оценивались в день и на следующий день после каждой процедуры.Исследователи считают, что это хорошая отправная точка, и считают, что терапия с закисью азота в конечном итоге может помочь многим людям с депрессией.В рамках исследования пациенты подвергались двум процедурам, но ни сами они, ни исследователи не знали порядок, в котором были проведены эти процедуры. В одной сессии пациенты получали газовую смесь, в которой была половина кислорода и половина оксида азота - ту же смесь стоматологи дают пациентам, подвергающимся стоматологическим процедурам. Во второй сессии пациенты получали плацебо смеси кислорода и азота - двух основных газов в воздухе, которым мы дышим.Участники исследования были опрошены о выраженности таких симптомов, как грусть, чувство вины, суицидальные мысли, тревога и бессонница. На следующий день после процедуры с закисью азота, семь пациентов сообщили о слабом улучшении их симптомов, в то время как еще семь сообщили о значительном улучшении. Три пациента сообщили, что их симптомы исчезли почти полностью. Ни один пациент не сказал, что симптомы ухудшились после лечения с закисью азота.Между тем, после приема плацебо, один пациент сообщил об ухудшении симптомов, на следующий день пятеро сообщили о слабом улучшении, и двое сообщили, что они чувствуют себя значительно лучше.Новые исследования необходимы, чтобы узнать, является ли закись азота настолько эффективной и у других пациентов с депрессией. Они также планируют протестировать различные концентрации веселящего газа, чтобы увидеть, как каждая влияет на симптомы депрессии.