Электрические сушилки для рук помогают распространению микробов

В новом исследовании предполагается, что электрические сушилки для рук способны сделать человека более восприимчивым к бактериологической атаке.Считалось, что теплый воздух сушилок для рук помогает в борьбе с бактериями. Однако, ученые из университета Лидса в своих последних исследованиях оспаривают это и даже утверждают обратное. Они утверждают, что поток теплого воздуха сушилки распространяет бактерии в воздухе, не только на того, кто сушит руки, но и на тех, кто находится рядом.Количество находящихся в воздухе бактерий в 27 раз выше вокруг сушилки рук по сравнению с воздухом вокруг диспенсеров с бумажными полотенцами.Осушая руки в общественном туалете с помощью электрической сушилки для рук, вы можете быть распространителем бактерий, сами не зная того. Но вы можете и «приобрести» бактерии других людей.В исследовании принимала участие команда участников с загрязненными безобидным типом бактерий Lactobacillus руками. Эти бактерии обычно не присутствуют в общественных туалетах.Это было сделано для имитации плохо вымытых рук. Последующее обнаружение Лактобацилл в воздухе доказало, что бактерий в воздухе в 4,5 раза больше возле реактивных сушилок, чем вокруг сушилок с просто теплым воздухом и в 27 раз выше, чем в воздухе вокруг бумажных полотенец.Лактобактерии были обнаружены в воздухе и через 15 минут после сушки рук.Эти выводы крайне важны для понимания того, каким образом бактерии распространяются, с потенциалом для передачи заболеваний.