Распространенные мифы о здоровье

Оказывается, многие факты о способах поддержания нашего здоровья, которые мы принимаем на веру, не что иное, как мифы. Эксперты в области питания отмечают, что именно их мы принимаем за реальность.Миф 1: Вы должны выпивать восемь стаканов воды в день.Реальность: Потребление жидкости будет зависеть от ряда факторов. Восемь стаканов воды в день – это тот уровень жидкостного режима, который подойдет далеко не каждому человеку. Если человек физически очень активен, потому, что занимается спортом или имеет сложную работу, то, конечно, он должен пить даже больше. И наоборот, если кто-то ест много водянистых фруктов и овощей, то, возможно, восьми стаканов воды и не потребуется.Миф 2: Загар может быть здоровым для кожиРеальность: загар является очевидным признаком повреждения кожи солнцем, поэтому, такого понятия, как здоровый загар, просто нет. Здоровое воздействие должно быть ограничено до того момента, как кожа начнет загорать. А сжигание лучами ускоряет риск развития рака кожи, а также процесс старения, повреждения кожи и способствует появлению морщин.Миф 3: Добавление пищевых волокон в рацион помогает при запорах.Реальность: Высокое содержание пищевого волокна часто рекомендуется, особенно тем, кто страдает запором. Кроме того, диета, богатая волокнами связана с улучшением пищеварительной системы. Тем не менее, для многих добавление отрубей в рацион может усугубить запоры, а продукты с высоким содержанием нерастворимых волокон могут уменьшить всасывание некоторых минералов, таких как железо, если употреблять продукты, богатые им одновременно и ними. Идеальным вариантом являются растворимые волокна, содержащиеся во фруктах и овощах, а особенно в сухофруктах, поскольку смягчают стул.Миф 4: Прием пищи перед сном способствует накоплению жираРеальность: Если есть пищу, которая богата углеводами и жирами вечером, то это может вызвать некоторое накопление жира, а уровень инсулина достигает своего пика в ответ на производство глюкозы. Тем не менее, этот факт во многом зависит от того, что было съедено в течение всего дня, а также того, какой присутствовал уровень физической активности. Чтобы избежать накопления жира, следует выбирать еду с высоким количеством белка, волокон и небольшого количества жиров.