Осеннее обострение гастрита: проверенные методы профилактики

Врачи рассказали, как предупредить заранее развитие сезонного обострения гастрита.Хронический гастрит чаще всего дает о себе знать осенью и весной. Медики называют данное явление сезонным обострением гастрита, но, как показывает практика, этого можно избежать.Осень - это такое время года, когда у людей резко меняется рацион питания, а также настроение. Плюс ко всему, на улице становится холодно и иммунная система может дать сбой. Все эти четыре фактора являются провокаторами обострения хронического гастрита в осенний период. Следовательно, если стараться питаться правильно, бороться со стрессами и депрессией, чаще бывать на свежем воздухе, закаляться и укреплять иммунитет, то можно будет избежать осеннего обострения гастрита.Как необходимо питаться, чтобы гастрит не дал о себе знать осенью?Врачи рекомендуют отказаться от вредных продуктов и алкоголя, отдавая предпочтение дарам осени, кашам, несвежему хлебу, диетическим сортам мяса и рыбы, нежирным первым блюдам и другим полезным продуктам. Главное - забыть о фаст-фуде, пряностях, копченостях, чипсах, сухариках, жирных продуктах, полуфабрикатах, соусах и алкогольных напитках, потому что все они раздражают и без того больной желудок, что может спровоцировать обострение гастрита.Нельзя пропускать завтрак. Для больного гастритом завтрак - это главный прием пищи. К слову, при гастрите желательно стараться не ощущать голода, поэтому следует питаться не менее 5 раз в день, но маленькими порциями, и пить много воды.Очень важно пройти обследование и знать наверняка тип гастрита, потому как при повышенной и пониженной кислотности желудка диета немного отличается, хотя, основной перечень запрещенных продуктов остается неизменным.Стоит быть осторожными с кислыми фруктами, ягодами и овощами, а также свежими соками из них. Желательно совсем отказаться от употребления продуктов, содержащих кислоты, так как они негативно влияют на желудок и другие органы пищеварительной системы.В любом случае, самым правильным решением для человека с хроническим гастритом будет следование советам гастроэнтеролога, который расскажет, какие продукты можно кушать, а какие - нельзя.Что делать с настроением?Немногие знают, что стрессы и плохое настроение плохо влияют на здоровье человека в целом, но больше всего - на желудок. Вообще, развитие гастрита нередко связывают с тем, что человек много нервничает, постоянно находится в стрессе и депрессии, мало отдыхает и не восстанавливает свои силы в моральном плане. Поэтому главной задачей больного гастритом является хорошее настроение, особенно осенью и весной, когда заболевание может обостриться.Способов настроиться на позитив очень много, но если и они не помогают, что врач может прописать антидепрессанты, которые позволят предупредить обострение гастрита.Обязательно гулять на свежем воздухе и быть физически активным. Таким образом вы позаботитесь о своем иммунитете и предупредите сезонное обострение гастрита.Крепкая иммунная системаО ней нужно позаботиться летом, но и не забывать поддерживать в течение всего года. Правильное сбалансированное питание, физические нагрузки, полноценный сон и отдых приведут вас к "стальному" иммунитету.Осенние холода и недостаток солнцаМедики утверждают, что холод и пасмурная погода могут спровоцировать обострение хронического гастрита, и советуют тепло одеваться и обуваться, почаще гулять на улице и ходить пешком, а также принимать витамины, но только те, которые прописал врач.