Французский завтрак: для тех, кто хочет "вкусно" похудеть

Француженки отличаются от украинок отсутствием лишнего веса и ожирения, а все потому, что правильно питаются.Редко можно встретить француза, который по той или иной причине не кушает по утрам, ведь во Франции принято завтракать. Привычка пить кофе с круассанами обрела популярность именно в этой стране, а потом уже распространилась по миру. На сегодняшний день большинство людей уверенны, что француженки с их осиной талией завтракают исключительно кофе и булками, но на самом деле это не так, хотя, такая вариация утренней трапезы вполне имеет право на жизнь.Французские диетологи рекомендуют планировать завтрак таким образом, чтобы на него приходилось не менее 25% от суточной потребности в калориях. То есть, во время завтрака человек может позволить себе употребить около 500 калорий и быть уверенным в том, что лишний вес от этого не появится.Главные принципы французского завтрака:1. Первым делом выпить стакан воды. В некоторых случаях французы готовят свежеотжатые соки из цитрусовых фруктов и пьют их вместо воды, но так можно делать лишь тем, у кого нет проблем со здоровьем желудочно-кишечного тракта, потому что в соках концентрируются фруктовые кислоты, способные негативно повлиять на слизистую оболочку желудка, особенно если она и без того раздражена.2. Не отказывать себе в хлебобулочных изделиях. Многие люди считают, что употребление хлеба и сдобы приводит к набору лишней массы тела, а вот французские диетологи разрешают кушать продукты из этой категории по утрам, ведь это самый что ни на есть источник энергии и бодрости для человека.3. Кофе, но без сахара. Французы не добавляют сахар в кофе или чай, они пьют эти ароматные напитки для того, чтобы проснуться и настроиться на позитивный лад, а также помочь пищеварительной системе "завестись". Поэтому нет никакого смысла отягощать полезные бодрящие напитки лишним сахаром (углеводами).4. Твердый сыр вместо сливочного масла, колбасы, соуса и прочих продуктов, не приносящих пользу здоровью, но зато прекрасно провоцирующих набор веса и забивание сосудов холестерином. Диетологи советуют налегать на хороший твердый сыр по утрам, но не более 50-70 г. В сырах содержатся протеины, витамины и микроэлементы.5. Завтрак в кругу семьи. Для французов очень важно наслаждение моментом. Они совершенно иначе относятся к своей жизни и здоровью, чем украинцы. Им важно общение с близкими и неспешные трапезы в кругу семьи. Диетологи отмечают, что такой способ завтрака, обеда или ужина, избавляет человека от такого явления, как зверский аппетит в разгар рабочего дня, а все потому, что когда он завтракал, не отвлекаясь на гаджеты и телевизор, в мозг поступал правильный сигнал о насыщении. Плюс ко всему, таким образом исключается риск переесть и затем набрать лишний вес.Французы любят себя, ценят свое время и заботятся о здоровье. Они относятся к еде, как к источнику здоровья, энергии, силы, поэтому никогда не забрасывают в себя что попало, не переедают, не злоупотребляют спиртными напитками и выглядят превосходно в любом возрасте.