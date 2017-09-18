Эти продукты спасут ваш кишечник от тяжелых заболеваний

Продукты, которые обладают необычным свойством защиты.Ученые давно говорят о том, что жирная рыба благодаря содержанию жирных кислот Омега-3 защищает от заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона.Теперь ученые из Nottingham University и King’s College London в ходе крупного исследования подтвердили благотворное влияние Омега-3 на кишечник.Специалисты оценили состав микрофлоры кишечника 876 женщин и измерили уровень питательных веществ в сыворотке крови. Также участницы исследования ответили на вопросы о своем рационе.У участниц, потреблявших больше жирных кислот омега-3, микрофлора кишечника оказалась разнообразнее. Кроме того, специалисты установили, что у этих женщин было больше бактерий, снижающих уровень воспаления и риск ожирения. Однако лучшие результаты были у тех участниц, которые помимо Омега-3 употребляли много клетчатки и пробиотиков.Жирными кислотами Омега-3 богаты скумбрия, грецкие орехи, семена чиа и многие другие продукты. Предыдущие исследования показали, что жирные кислоты Омега-3 обладают противораковыми свойствами. Также Омега-3 снижают давление, ослабляют симптомы артрита и спасают от когнитивных нарушений.