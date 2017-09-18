Вирусный гепатит убивает больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез

Вирусный гепатит убивает в мире больше людей, чем ВИЧ, малярия или туберкулез. Об этом говорится в новом исследовании Global Burden of Disease.Только в 2016 году вирусный гепатит убил 1,34 млн человек. Это на 140 000 больше, чем туберкулез, на 340 000 больше, чем ВИЧ, и на 621 000 больше, чем малярия. Наряду с болезнями сердца, дорожно-транспортными происшествием и болезнью Альцгеймера, вирусный гепатит входит в десятку основных причин смертности жителей нашей планеты. Чтобы прийти к такому выводу, авторы исследования проанализировали информацию, собранную по причинам смертности населения 195 стран в период с 1985 по 2016 годы.По словам исследователей, современная медицина много добилась в сфере лечения гепатитов В и С, однако на сегодняшний день вирусный гепатит не получает достаточного внимания со стороны властей большинства стран мира. Авторы исследования подчеркивают, что вспышка заболеваемости вирусным гепатитом в значительной степени объясняется опиоидной эпидемией.Вирусный гепатит вызывает воспаление печени и связанные с этим проблемы со здоровьем. Чаще всего регистрируются случаи гепатита A, B и C.Гепатит А – это наиболее умеренная и наименее распространенная форма вируса. Гепатит C встречается чаще всего, однако в 2014 году были разработаны очень эффективные методы его лечения. По оценке Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году гепатитом было инфицировано 257 миллионов человек. Медицина довольно далеко продвинулась и в лечении хронического гепатита B, вызывающего болезни печени, включая цирроз и рак.