5 заболеваний, которыми можно заразиться во время группового селфи
Опоясывающий лишай
Опоясывающий лишай – вирусное заболевание, риск подхватить которое в тесном контакте с большим количеством людей вырастает. Возбудитель заболевания – вирус ветряной оспы (Varicella zoster) – передается преимущественно воздушно-капельным и контактным путем.
Простуда и грипп
Простуда и грипп – вирусные заболевания высокой контагиозности, и передаются они воздушно-капельным путем. Если в группе, делающей селфи, кто-то уже болен, велика вероятность, что он может заразить и других.
Педикулез
Педикулез – паразитическая инфекция, которая передается при близком контакте с инфицированным человеком. Педикулез бывает особенно распространен в школах и детских садах, а дети и подростки очень любят делать групповые фотоснимки, поэтому риск распространения паразита среди них очень высок.
Конъюнктивит
Конъюнктивит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки глаза, которым можно заразиться от человека, стоящего рядом во время селфи.
Чесотка
Чесотка – это заразное кожное заболевание с высокой степенью заразности. Для внедрения чесоточного клеща в кожу требуется всего около 15-20 минут. Заражение обычно происходит при контакте кожа-кожа, а также половым путем.
Добавил Ivan в категорию Разное
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