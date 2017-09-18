5 заболеваний, которыми можно заразиться во время группового селфи

Групповые селфи пользуются сегодня большой популярностью, однако для здоровья они не совсем безопасны, как утверждают специалисты. Дело в том, что во время таких селфи можно заразиться некоторыми инфекционными заболеваниями.Опоясывающий лишайОпоясывающий лишай – вирусное заболевание, риск подхватить которое в тесном контакте с большим количеством людей вырастает. Возбудитель заболевания – вирус ветряной оспы (Varicella zoster) – передается преимущественно воздушно-капельным и контактным путем.Простуда и гриппПростуда и грипп – вирусные заболевания высокой контагиозности, и передаются они воздушно-капельным путем. Если в группе, делающей селфи, кто-то уже болен, велика вероятность, что он может заразить и других.ПедикулезПедикулез – паразитическая инфекция, которая передается при близком контакте с инфицированным человеком. Педикулез бывает особенно распространен в школах и детских садах, а дети и подростки очень любят делать групповые фотоснимки, поэтому риск распространения паразита среди них очень высок.КонъюнктивитКонъюнктивит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки глаза, которым можно заразиться от человека, стоящего рядом во время селфи.ЧесоткаЧесотка – это заразное кожное заболевание с высокой степенью заразности. Для внедрения чесоточного клеща в кожу требуется всего около 15-20 минут. Заражение обычно происходит при контакте кожа-кожа, а также половым путем.