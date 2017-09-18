5 вредных советов: Как “заработать” инсульт?

Инсульт – это повреждение головного мозга в результате закупорки или разрыва одного или нескольких сосудов, питающих мозг. Специалисты различают два основных вида инсульта – геморрагический и ишемический, и оба одинаково опасны: если после инсульта пациент не получит своевременной помощи, он может стать инвалидом или умереть.Что нужно делать, чтобы гарантированно “заработать” инсульт? Представляем несколько вредных советов:Не следите за своим артериальным давлениемГипертония считается одним из основных факторов риска для развития ишемических инсультов, а также внутримозговых и субарахноидальных кровоизлияний. Если у Вас высокое давление, не нужно следить за ним, не нужно ходить к врачу и принимать лекарства – тогда вероятность заполучить инсульт заметно возрастет.Курите и пейте побольше алкоголяКурение повышает риск развития инсульта у мужчин на 40%, у женщин — на целых 60%. Что касается алкоголя, злоупотребление им повышает вероятность инсульта в 4 раза. Поэтому, если Вы хотите “заработать” инсульт, курите и употребляйте побольше алкогольных напитков.Ведите малоподвижный образ жизниЧем меньше Вы двигаетесь, тем выше вероятность заполучить инсульт. Поэтому спортзал и бассейн – напрасная трата времени! Если хотите инсульт, сидите весь день на работе, а весь вечер – перед телевизором.Лишний весЛишний вес тоже считается фактором риска развития инсульта – и целого ряда других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если хотите, чтобы у Вас был инсульт, не предпринимайте ничего для контроля веса и для борьбы с лишними килограммами, если они у Вас уже есть.Неправильно питайтесьНеправильное питание – еще один фактор риска. Во-первых, из-за неправильного питания повышается риск развития атеросклероза: в 90-95% случаев ишемический инсульт бывает именно из-за атеросклероза церебральных и прецеребральных сосудов. Во-вторых, неправильное питание повышает риск развития диабета, который тоже считается фактором риска для инсульта. И, наконец, в-третьих, неправильное питание поможет Вам набрать больше лишнего веса, и тогда инсульт будет Вам точно гарантирован.