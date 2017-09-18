Как грязная клавиатура влияет на здоровье?

Опытные ученые провели исследование в ходе которого выяснили, каким образом клавиатура может быть опасной для здоровья человека. Исследование проводилось на учащихся в колледже Датрмут в Нью-Хэмпшире.Ученые проанализировали клавиатуры, которые находились в колледже и которыми пользуются множество студентов. Результаты исследований просто шокировали не только обывателей, но и специалистов.Дело в том, что в клавиатуре содержится огромное количество опасных микробов, некоторые из них даже способны спровоцировать заболевание глаз.По словам исследователей, конъюнктивит грозит тем людям, которые не моют руки после работы с клавиатурой и трут глаза. Автор исследования доктор Синтия Уитни призывает людей тщательно вымывать руки и не забывать время от времени чистить клавиатуру.