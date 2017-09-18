Красота по-китайски: упражнения для лица

Мы все замечали, что у азиатских девушек кожа упругая и сияющая… Китайские женщины так ухаживают за собой, что по их лицу физически невозможно определить возраст. Как они это делают? Рассказывает специалист по китайской медицине Анна Владимирова.В Китае сильны семейные традиции. Методики сохранения красоты передаются из поколения в поколение: от бабушки – маме, от мамы – дочке. В менталитете восточных женщин главенствует убеждение: все, что нужно женщине для красоты, – это знания и руки. Агрессивные методики коррекции (пилинги и подтяжки) здесь не в почете, как и косметические средства. Как же тогда китайские женщины заботятся о себе?ОчищениеНикакая очищающая косметика или мыло не способны сделать кожу сияющей, если она недостаточно очищается изнутри. Что это значит? Любые продукты метаболического распада (то, что называют шлаками и токсинами) выводятся с помощью лимфы. Чем интенсивнее лимфоток, тем лучше очищается кожа, а это значит, она избавлена от воспалений, черных точек, расширенных пор. Как ускорить циркуляцию лимфы в области лица?Лимфодренажный массажЭтот наиболее безопасный и эффективный тип массажа делается легкими похлопывающими движениями: представьте, что вы бьете по поверхности воды – нежно, но ощутимо. Делая эти похлопывания, двигайтесь вдоль по массажным линиям:- от носа к ушам;- от центра подбородка к ушам;- от центра лба к вискам.Пройдите вдоль массажных линий несколько раз – один сет массажа должен занять около минуты. Теперь поставьте указательный палец на центр подбородка и двигайтесь вниз – под подбородок, найдите точку за нижнечелюстной костью. При аккуратном надавливании на эту точку расслабляются нижнечелюстные суставы, появляется ощущение общего расслабления лица. Нажимайте на эту точку 10-15 секунд: так вы даете лимфе оттечь по открывшимся каналам. Повторите 2-3 сета – лучше всего с утра, после умывания.ПитаниеПитательные вещества транспортирует по нашему телу кровь. Чем интенсивнее кровоснабжение области лица и головы в целом, тем более упругой будет кожа; на ней не будут образовываться морщины, и цвет лица будет на зависть всем подружкам. Как же усилить кровоснабжение лица?Акупрессурный массажВозможно, вы знаете, что такое акупунктура. Согласно китайской медицине, в теле есть каналы и активные точки на них. Специалисты по акупунктуре воздействуют на эти точки иглами или прижиганиями, чтобы гармонизировать тело: расслабить перенапряженные области, гармонизировать кровоснабжение и иннервацию. Акупрессура – аналогичная техника, только точки в данном случае активизируются нажатием. Мы предлагаем вам испытать воздействие акупрессуры для улучшения питания кожи лица: давление на точки должно быть ощутимым, но не болезненным.1. Поставьте указательный, средний и безымянный пальцы на небольшом расстоянии от козелка уха. Найдите точки, при надавливании на которые расслабляется височно-нижнечелюстной сустав. Надавливайте в течение 10-30 секунд, ощущая, как расслабляется нижняя челюсть: освобождение этих мышц запускает каскад расслабления всей мимической мускулатуры. Мышцы как будто «растекаются», освобождая сосуды и улучшая микроциркуляцию крови.2. Поставьте три пальца на линию брови: указательный и безымянный – на внешний и внутренний край брови, средний – на середину. Не тяните ни вверх, не вниз, надавливайте строго перпендикулярно. Это воздействие расслабляет мышцы лба и области вокруг глаз, обеспечивая питание кожи изнутри. Веки естественным образом «поплывут» вверх, усиливая и продолжая раскрытие глаз.3. Указательным и средним пальцем двигайтесь от виска вдоль линии скулы. Нащупайте угол скулы – приблизительно под центром глаза. Надавливайте в течение 10-30 секунд: воздействие на эту точку раскрывает лицо, расслабляя височно-нижнечелюстной сустав и разглаживая носогубную складку. Движения должны быть сильными, но без болевых ощущений.ОбновлениеПриток и отток крови и лимфы ускоряет обменные процессы. В результате клетки кожи интенсивно обновляются, и кожа выглядит юной.Можем ли мы сами отрегулировать эти обменные процессы? Конечно. Для этого необходима... стройная, красивая осанка. Это фактор, обеспечивающий интенсивную циркуляцию крови и лимфы круглосуточно, а не только тогда, когда мы делаем этот массаж.Как связана осанка и красота лица? Кровь и лимфа циркулируют через шею. Если в области шеи и плеч есть напряжение, движение жидкостей замедляется. Расслабляя мышцы шеи и плеч, вы обеспечиваете интенсивное обновление тканей лица.Упражнение «Голова дракона»Предложенное ниже движение – одно из упражнений китайской гимнастики Синьшень, на основе которой разработан семинар «Молодость и здоровье позвоночника». Этот комплекс направлен на проработку всего позвоночника. С точки зрения красоты лица особенно важна область седьмого шейного позвонка – основание шеи. Вспомните упражнение, которое многие из нас делали на физкультуре: вращение шеи. Мы будем делать аналогичное движение, но с некоторыми нюансами.Руки на талии. Первый шейный позвонок (у основания черепа – на нем голова кивает) расслаблен, подбородок мягко и комфортно прижат к шее. Чтобы ощутить это раскрытие первого шейного, представьте, что на макушке есть петелька, за которую весь позвоночник как будто подвешен в пространстве. Кто-то очень нежно тянет эту петельку вверх, и подбородок сам собой стремится к шее.Начинайте вращение шеи – очень медленно и с небольшой амплитудой. Следите за тем, чтобы область первого шейного позвонка была раскрыта, расслаблена. Почувствуйте, как во время вращения волокно за волокном расслабляются мышцы, окружающие седьмой шейный позвонок.Не старайтесь через силу растянуть мышцы, увеличив амплитуду. Движение выполняется на максимально доступном расслаблении, ощущения должны быть мягкими и приятными – как во время лучшего в жизни массажа.