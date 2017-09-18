Учёные заявляют, что в рационе всегда должно быть разнообразие, ведь ежедневное употребление одной и той же пищи негативно сказывается на организме. Оказалось, что проблемы могут привести не только к расстройству желудка и нарушению метаболизма, но и депрессии.Зачастую одну и ту же пищу человек принимает во время диеты, однако это не правильно. Диетологи в один голос уверяют, что питание должно быть разнообразным, с огромным количеством полезных веществ. Кроме того, они сообщают, что от подобных диет можно не сбросить лишний вес, а наоборот прибавить несколько килограмм.Для того, чтобы у человека не возникла депрессия из-за одной и той же еды, специалисты рекомендуют добавлять новые блюда, есть больше овощей и фруктов, а лучше всего в этом деле поможет правильное питание.