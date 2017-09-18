Обычный сыр способен кардинально поменять жизнь человека

Съедая в день всего два кусочка сыра, можно сократить риск развития диабета 2 типа, во многом связанного с лишним весом, на 12%. Судя по всему, секрет кроется в ферментации сыра.Разобраться в этом вопросе решили британские и голландские специалисты. Они изучили рацион 16800 здоровых людей и 12400 диабетиков. Оказалось, люди, в день потреблявшие минимум 55 граммов сыра, на 12% реже сталкивались с диабетом. Кстати, аналогичное статистическое снижение наблюдалось, когда потреблял по 55 граммов йогурта.Возможно, пробиотические культуры, содержащиеся в молочных продуктах, снижают холестерин и способствуют выработке полезных соединений. Плюс, молоко, сыр, йогурт богаты витамином D, кальцием, магнием.Несмотря на явные "плюсы" молочных продуктов, специалисты не рекомендуют переходить на молочных рацион. Доктор Ян Фрейм из Diabetes UK советует сбалансировано питаться, а не концентрировать внимание на отдельных продуктах.