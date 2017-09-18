Соль в пище приведет к камням в почках и истончению костей

Используя животные модели, канадские специалисты выяснили, что молекула, контролирующая в теле передвижение натрия, также связана с передвижением кальция. Поэтому кальций вместе с натрием вымывается с мочой при избытке последнего.По словам Тодда Александера из Университета Альберты, люди, потребляющие слишком много соли, рискуют заработать камни в почках, так как в их моче избыток кальция. Одновременно с этим выведение кальция в больших количествах может привести к истончению костей.В ходе работы специалисты изучали клетки почек мышей и опоссума. Когда из образцов убирали молекулу, контролирующую кальций и натрий, клетки теряли способность поглощать или удерживать кальций. Каким именно образом можно использовать сделанное открытие, ученые пока не знают.Одно можно сказать точно: многие люди потребляют гораздо больше соли, чем рекомендуют диетологи. К примеру, на среднестатистического канадца приходится 3400 миллиграммов соли, что в два раза больше нормы.