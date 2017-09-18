Рабочий стресс убивает женщин

Женский госпиталь Бригама показал, насколько разрушительным может быть влияние стресса на женщину. На примере 22086 жительниц Бостона он доказал: стресс, испытываемый на работе, приводил к болезням сердечно-сосудистой системы.В ходе работы специалисты выделили четыре типа работ по уровням требований и степени контроля начальства ("пассивная работа" - низкие требования, мало контроля; "работа с низким уровнем нагрузки" - низкие требования, много контроля; "активная работа" - высокие требования, много контроля; "работы с высоким уровнем нагрузки" - высокие требования, мало контроля.Так, женщины, задействованные на работах последних двух типов, попадали в группу риска развития инфаркта миокарда, и им требовалось коронарное стентирование. Ученые наблюдали за добровольцами в течение десяти лет. За это время 170 женщин столкнулись с инфарктом миокарда, 163 - с ишемическим инсультом, 440 - стентированием и 52 скончались вследствие проблем с сердцем.Помимо самого стресса, женское здоровье подрывало курение и депрессия (реакции на стресс). Также ученые отмечают частые случаи стресс-индуцированной гипертонии и метаболического синдрома. Плюс, хронический стресс подрывает работу вегетативной нервной системы, что грозит нейроциркуляторной дистонией.