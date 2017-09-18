Медитация избавит от чувства одиночества и воспаления в теле

Взрослые люди, страдающие от чувства одиночества, могут "заработать" проблемы со здоровьем, включая болезнь сердца, Альцгеймера и умереть раньше времени.Сотрудники Университета Карнеги-Меллона предлагают бороться с одиночеством, медитируя. Как показал эксперимент, данная практика позволяла уменьшить ощущение социальной изоляции и повышала способность организма бороться с болезнью. По словам автора исследования Дэвида Кресвелла, медитация дает возможность в полной мере осознать настоящий момент и снизить показатели воспаления, стоящие за многими болезнями.Эффект медитации проверили на 40 здоровых добровольцах 55-85 лет. В самом начале и конце эксперимента ученые спрашивали, насколько одинокими себя чувствовали люди. Также собиралась на анализы кровь. Добровольцев в производном порядке разбили на две группы. Одна восемь недель занималась по программе снижения стресса с помощью медитации (отслеживание своих состояний, дыхательные техники), а вторая ничего не делала. Плюс, первую группу просили практиковаться по 30 минут каждый день дома.В итоге по прошествии восьми недель в первой группе были отмечены заметные улучшения. А анализ крови показал: техники медитации помогли снизить уровень экспрессии гена, связанного с воспалением. Получается, экспрессию гена, сопряженного с работой иммунных клеток, можно контролировать методами, отличными от медикаментозных.