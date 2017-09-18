Что делать, если переели на ночь: простые советы

Для начала нужно вывести из организма всю лишнюю жидкость, а она после переедания, как правило, будет в большом излишке.Если вам вечером пришлось посетить какое-нибудь мероприятие, где было грандиозное застолье, или же вы все-таки не удержались и плотно наелись на ночь, да еще не просто наелись, а наелись высококалорийной пищи в больших объемах, вам пригодятся следующие советы.В последующие дни вам необходимо провести тщательную чистку своего организма, перегруженного лишними калориями. Итак, очищение организма следует начинать с самого утра, и держаться изо всех сил до позднего вечера.Для начала нужно вывести из организма всю лишнюю жидкость, а она у нас после переедания, как правило, будет в большом излишке. На следующий день ни в коем случае нельзя есть соленого или слишком сладкого, чтобы не препятствовать выводу лишней жидкости в организме. Настоятельно рекомендуется есть минимум углеводов и максимум белка. Например, можно съесть куриную грудку, яйца, нежирный творог и т.д. Организм, легко усваивая белок, сам избавится от лишней жидкости, накопившейся в нашем организме.По возможности старайтесь есть продукты, в которых содержится очищающая клетчатка. К таким продуктам можно отнести сушеные бобовые, хлеб с отрубями или же цельнозерновой хлеб. При этом не следует ограничивать себя в калориях, так как недоедание чревато пробуждением сильного аппетита, а чувство голода может в свою очередь спровоцировать обжорство. Если это случится, то вам придется опять начинать все по-новому. Поэтому прежде чем приступить к чистке организма, лучше запастись всеми нужными продуктами заранее, чтобы не испытывать дефицит калорий. Если у вас железная сила воли, то можно питаться весь день только черным зерновым хлебом и куриными грудками.Даже если ужин был слишком обильным, то завтрак пропускать все равно нельзя. Если вы не позавтракаете, то к обеду можете испытать острое чувство голода, благодаря которому можете сорваться. Поэтому запомните, что завтрак обязательно должен быть полноценным, а не просто чашка кофе для галочки.Работая над восстановлением водного баланса, помимо белков, нужно много пить. Из напитков чаще всего рекомендуется имбирный чай, который нормализует наш метаболизм и выведет лишнюю жидкость из организма. Можно также пить простую воду, сладкие напитки лучше вообще исключить в этот разгрузочный день.Если переедания на ночь случаются у вас регулярно, то стоит задуматься, почему вы переедаете? По статистике большинство людей страдают от этой вредной привычки из-за стрессов. У кого-то привычка много кушать вечером уже вырабатывается из-за нарушенного распорядка дня. А может быть, это происходит из-за компаний?Еще одна частая причина вечерних перееданий – это низкокалорийная диета на протяжении дня. В основном это касается женщин, ведь необходимый минимум для них — от 1500 до 2000 ккал в сутки. Самый лучший и безопасный вариант ужина – это свежие овощи, фрукты, легкие салаты, обезжиренный творог.