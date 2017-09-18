Косметологи не советуют пользоваться увлажняющими кремами

Большинство женщин на нашей планете в период холодов отдают предпочтение увлажняющим и питательным косметическим средствам при уходе за кожей лица. Но косметологи предупреждают, что такие крема могут скрывать опасность для здоровья.В частности, группа дерматологов из Северо-Западного университета установила, что в большинстве своем увлажняющие крема изготавливают некачественно.Если учитывать указанный на этикетке состав и то, что на самом деле внутри флакона, то в 83% случаев эти ингредиенты не совпадают практически на 100%.Довольно часто в том или ином увлажняющем креме есть химические компоненты, которые являются потенциальными аллергенами и несут вред здоровью женщины.