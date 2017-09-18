Какая погода полезна для здоровья?

Медики поведали о лучшем для организма состоянии погоды.Ученые доказали, что когда за окном плохая погода — люди способны работать больше и усерднее.Ученые доказали: плохая погода способна значительно улучшать производительность труда. Открытие принадлежит американским ученым. Исследователи истолковали статистику работы сотрудников японских банков. Известно, что в данных учреждениях строго фиксируют производительности труда работников. Оказалось, что среднестатистический сотрудник быстрее выполняет заданные поручения в пасмурные дни. При солнечной погоде офисные сотрудники часто отвлекаются, ленятся, их продуктивность падает. Яркие прямые солнечные лучи еще больше увеличивали необходимое количество времени для выполнения поставленной задачи.Авторы исследования считают, что плохая погода за окном не дает повода, чтобы лишний раз отвлечься. Негатив за окном переходит в стадию сосредоточенности на работе.Отметим, исследование, проведенное ранее, доказывает, что солнечная погода увеличивает романтический настрой человека, в такие дни влюбленные пары проводят друг с другом больше времени.