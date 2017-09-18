Пол-литра пива ежедневно - секрет крепкого здоровья

Ученые рекомендуют выпивать пинту пива в день, чтобы быть здоровым. Медики из Испании замахнулись на уникальное исследование, которое развеяло все предыдущие представления о любимом напитке мужчин.Специалисты привлекли к исследованию 1249 человек, среди которых были и женщины, и мужчины, но от 57 лет. За состоянием пациентов следили опытные врачи, пытаясь найти взаимосвязь между сочетанием пива и средиземноморской диетой, а также влиянием всех этих составляющих на различные болезни.Оказалось, что если пить пинту пива в день, то это даже принесет пользу здоровью. Именно в таком количестве напиток оказывает профилактическое действие - а снижает вероятность развития гипертонии и диабета, и даже влияет на снижение веса.